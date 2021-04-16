У Гонконгу оголосять вироки лідерам демократичного протесту

У Гонконгу 16 квітня очікується оголошення вироків семи лідерам демократичних протестів 2019 року. Раніше їх визнали винними в участі в несанкціонованих зборах під час антиурядових виступів.

Серед цих семи є 82-річний Мартін Лі – адвокат, колишній депутат місцевого законодавчого органу, відомий як «батько демократії» в Гонконгу – через захист ним прав людини в місті. Напередодні судового засідання Лі заявив, що готовий до вироку.

Іншим обвинуваченим є продемократичний медіамагнат Джиммі Лай, який буде засуджений вперше. Лай перебуває у в’язниці з грудня – після відмови у внесенні застави.

Очікується, що Мартін Лі та Джиммі Лай разом із п’ятьма іншими активістами подадуть прохання про м’яке покарання до оголошення вироку. Їм загрожує до п’яти років в’язниці.

Колишня британська колонія Гонконг є частиною Китаю, але керується нею за принципом «одна країна, дві системи», тобто місто має власну правову систему та права, включно зі свободою слова та свободою преси.

Багато громадян у Гонконгу, а також правозахисні організації та західні демократії звинувачують Пекін у знищенні цих свобод і автономії в останні роки, особливо після масових антиурядових акцій протесту в Гонконзі в 2019 році, під час яких було заарештовано тисячі людей.

У червні 2020 року Пекін запровадив для Гонконгу закон про національну безпеку, залишивши більшість гучних продемократичних політиків та активістів або у в’язниці, або в еміграції.

Минулого місяця Китай ухвалив новий план реформування виборчої системи для Гонконгу, який, серед іншого, надає повноваження пропекінським комітетам перевіряти всіх кандидатів до місцевого парламенту.

Критики попередили, що зміни означатимуть кінець демократії в Гонконгу.