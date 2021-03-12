США слідом за ЄС застерегли Китай від намірів посилити контроль над Гонконгом

Сполучені Штати Америки назвали «прямою атакою» на автономію Гонконгу план Китаю щодо реформування виборчої системи цієї колишньої британської колонії. Таку заяву Вашингтон зробив слідом за ЄС, який попередив Китай, що може вдатися до «додаткових кроків» у цьому зв’язку.

Зміни спрямовані на те, щоб передати відповідальність за управління Гонконгом в руки «патріотів», заявив голова уряду Китаю Лі Кецян 11 березня після того, як Всекитайські збори народних представників, парламент Китаю, ухвалив зміни на тлі репресій проти активістів у Гонконгу.Китайські офіційні особи дали зрозуміти, що вірність Комуністичній партії буде ключовою у визначенні, чи є жителі Гонконгу «патріотами».

Пропонований новий закон ще розробляється і не оприлюднений, але основна його суть полягає в тому, щоб ретельно перевіряти всіх кандидатів до парламенту Гонконгу. Очікується, що Китай змінить розмір, склад і метод формування виборчого комітету, який вибирає главу виконавчої влади та дає йому повноваження вибирати багатьох законодавців міста.

Держдепартамент США назвав реформу «прямим нападом на автономію Гонконгу, його свободи і демократичні процеси, які обмежують участь у політичному житті шляхом скороченням демократичного представництва і придушенням політичних дебатів».

Верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель в заяві від імені 27 країн блоку заявив, що ЄС «розгляне можливість ухвалення додаткових кроків і приділить особливу увагу ситуації в Гонконзі в рамках відносин між Європейським союзом і Китаєм».

Гонконг, колишня британська колонія, є частиною Китаю, але керувалася за принципом «одна країна, дві системи», що означає, що місто має свою власну правову систему, включаючи свободу слова і свободу преси. Але правозахисні групи і західні країни звинувачують Пекін в підриві цих свобод і автономії в останні роки, особливо після масових антиурядових протестів у Гонконзі в 2019 році.

У червні Пекін застосував для Гонконгу закон про національну безпеку, в результаті чого продемократичні політики та активісти опинилися або в тюрмах, або у вигнанні. Опозиційні політики були позбавлені права участі в роботі законодавчих зборів Гонконгу, а десяткам активістів були висунуті звинувачення або почалися розслідування щодо них.