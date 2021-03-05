ЄС застерігає Пекін від запропонованої реформи виборчої системи Гонконгу

Європейський союз вважає, що запропонована Китаєм реформа виборчої системи Гонконгу матиме негативні наслідки та порушує зобов’язання щодо захисту напівавтономного статусу колишньої британської колонії.

«Така реформа могла б мати потенційно далекосяжні негативні наслідки для демократичних принципів та демократично обраних представників у Гонконгу. Це також суперечило б попереднім виборчим реформам у Гонконзі та було б відмовою від зобов’язань», – мовиться у заяві ЄС.

У ЄС запевнили, що готові вжити додаткових заходів у відповідь на будь-яке подальше серйозне погіршення політичних свобод та прав людини у Гонконзі, яке б суперечило внутрішнім та зовнішнім зобов’язанням Китаю.

У парламенті Китаю заявили про намір змінити виборчу систему Гонконгу, внісши відповідні зміни до його Конституції.

Ван Чен, заступник голови постійного комітету китайського парламенту, заявив про необхідність реформувати метод вибору глави виконавчої влади Гонконгу, оскільки «лазівки» у виборчій системі території дозволили активістам опозиції відстоювати її незалежність. Ван сказав, що Китай змінить розмір, склад і метод формування виборчого комітету, який вибирає главу виконавчої влади та дає йому повноваження вибирати багатьох законодавців міста.

30 червня 2020 року Китай схвалив закон про національну безпеку Гонконгу. Документ дає право китайській владі припиняти дії, які будуть сприйняті ними як загроза національній безпеці. Крім того, закон поширює на автономію повноваження спецслужб континентального Китаю. Документ викликав черговий сплеск протестів у місті.

Окрім того опозиційні політики були позбавлені права брати участь в роботі законодавчих зборів Гонконгу, а десяткам активістів були висунуті звинувачення.

Минулого тижня 47 демократичним активістам у Гонконзі висунули звинувачення в «підривній діяльності» відповідно до суперечливого закону.