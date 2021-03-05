Пекін збирається змінити виборчу систему Гонконгу

Всекитайські збори народних представників, офіційний парламент Китаю, має намір ухвалити рішення про зміну виборчої системи Гонконгу.

Ван Чен, заступник голови постійного комітету китайського парламенту, заявив про необхідність реформувати метод вибору глави виконавчої влади Гонконгу, оскільки «лазівки» у виборчій системі території дозволили активістам опозиції відстоювати її незалежність.

Ван сказав, що Китай змінить розмір, склад і метод формування виборчого комітету, який вибирає главу виконавчої влади та дає йому повноваження вибирати багатьох законодавців міста.

Зміни зафіксують у поправках до Основного закону, конституції Гонконгу.

Гонконг є частиною Китаю, але управляється за принципом «одна країна, дві системи», тобто місто має свою власну правову систему і права, включаючи свободу слова і свободу преси.

Але багато в Гонконзі, а також правозахисні групи і західні демократії звинувачують Пекін в підриві цих свобод і автономії в останні роки, особливо після масових антиурядових протестів у Гонконзі в 2019 році.

30 червня 2020 року Китай схвалив закон про національну безпеку Гонконгу. Документ дає право китайській владі припиняти дії, які будуть сприйняті ними як загроза національній безпеці. Крім того, закон поширює на автономію повноваження спецслужб континентального Китаю. Документ викликав черговий сплеск протестів у місті.

Окрім того опозиційні політики були позбавлені права брати участь в роботі законодавчих зборів Гонконгу, а десяткам активістів були висунуті звинувачення.

Минулого тижня 47 демократичним активістам у Гонконзі висунули звинувачення в «підривній діяльності» відповідно до суперечливого закону.