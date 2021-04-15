Представник Пекіна закликав Захід не використовувати Гонконг як «пішака»

Чільний представник Пекіна в Гонконгу застеріг іноземні країни не використовувати глобальний фінансовий хаб як «пішака» на тлі напруги між Китаєм та країнами Заходу.

Його заява пролунала під час церемонії з нагоди Дня освіти про національну безпеку, яку влада організувала для просування закону про національну безпеку, який був запроваджений Пекіном у минулому році, щоб приборкати інакомислення та зміцнити свою владу над містом.

Захід на чолі з Великою Британією та США різко критикував посилення контролю Китаю над свободами Гонконгу, включно із законодавством про національну безпеку та переглядом виборчої системи міста. Західні країни звинувачували Китай у порушенні договорів, що забезпечували особливі права колишньої британської колонії під час її передачі під владу Китаю в 1997 році.

«Коли настає час, необхідно вживати заходів щодо будь-яких зовнішніх чи іноземних сил, які можуть втручатися у справи Гонконгу або намагатися використати Гонконг як пішака… Ми запропонуємо рішучі заперечення і дамо їм урок», – сказав Ло Хуінінь, директор китайського Офісу зв’язку в Гонконгу.

День освіти в галузі національної безпеки відзначається шкільними заходами, іграми та шоу, а також парадом поліції та інших служб, що проводять марш китайських військових «гусячим кроком».

Колишня британська колонія є частиною Китаю, але керується нею за принципом «одна країна, дві системи», тобто місто має власну правову систему та права, включно зі свободою слова та свободою преси.

Багато громадян у Гонконгу, а також правозахисні організації та західні демократії звинувачують Пекін у знищенні цих свобод і автономії в останні роки, особливо після масових антиурядових акцій протесту в Гонконзі в 2019 році, під час яких було заарештовано тисячі людей.

У червні 2020 року Пекін запровадив для Гонконгу закон про національну безпеку, залишивши більшість гучних продемократичних політиків та активістів або у в’язниці, або в еміграції.

Минулого місяця Китай ухвалив новий план реформування виборчої системи для Гонконгу, який, серед іншого, надає повноваження пропекінським комітетам перевіряти всіх кандидатів до місцевого парламенту.

Критики попередили, що зміни означатимуть кінець демократії в Гонконгу.