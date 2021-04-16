Україна поінформувала Китай про російські дії на кордоні та окупованих територіях – МЗС

Україна поінформувала китайську сторону про «загострення безпекової ситуації на тимчасово окупованих територіях України та нарощування російських військових формувань поблизу українських кордонів». За повідомленням сайту МЗС України, це відбулося під час політичних консультацій, які 15 квітня провели на рівні заступників міністрів закордонних справ України Євгенія Єніна та Китайської Народної Республіки Ле Юйчена.

«Ле Юйчен запевнив у підтримці КНР незалежності, суверенітету та територіальної цілісності нашої держави та висловив впевненість у вирішенні конфліктів шляхом переговорів», – інформує українське зовнішньополітичне відомство.

Також сторони «обмінялися думками про стан виконання домовленостей за підсумками засідань міжурядової комісії та в рамках ініціативи «Один пояс, один шлях».

У 2020 Китай другий рік поспіль посів перше місце серед торговельних партнерів України: товарообіг України і КНР склав 15,4 мільярда доларів США (він зріс на чверть), зокрема, експорт українських товарів до Китаю – 7,1 мільярда доларів (+98%), імпорт китайських товарів в Україну – 8,3 мільярда.