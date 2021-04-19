США та Китай домовилися спільно протидіяти змінам клімату

США і Китай прийшли до згоди про необхідність вжити рішучих заходів у боротьбі з кліматичними змінами ще до того, як наприкінці 2021 року розпочнеться новий раунд міжнародних переговорів з цього питання.

Така спільна заявка США і Китаю була опублікована після зустрічі спецпосланця США з проблем клімату Джона Керрі і його китайського колеги Се Чженьхуа. Зустріч проходила 17 і 18 квітня у китайському Шанхаї.

Під час зустрічі була укладна угода про співпрацю у цій сфері.

Сторони домовилися:

про обговорення спільних дій щодо обмеження шкідливих викидів в атмосферу;

ухвалили рішення про максимізацію фінансування, призначеного для країн, що розвиваються і покликаного допомогти їм в переході на низьковуглецеві види палива.

Президент США Джо Байден ще під час передвиборчої кампанії дав зрозуміти, що під його керівництвом США знову приєднаються до Паризької кліматичної угоди.

Байден хоче, що США стали світовим лідером у зусиллях із пом'якшення факторів, що провокують кліматичні зміни та негативні наслідки для екології планети і людства.

Зміни клімати примушують людей переселятися

За останні 60 років середня тривалість літа на Землі істотно збільшилася. Такий висновок оприлюднили вчені, які проаналізували зміни клімату з 1952 року.

Через зміни клімату літо стає довшим, а зима, весна і осінь коротшими. Науковці прогнозують, що до 2100 року тривалість літа у Північній півкулі може сягати до 6 місяців, а решту часу розділять між собою інші пори року.

Такі результати нового дослідження опублікували нещодавно в американському науковому журналі Geophysical Research and Letters восьмеро науковців із Китаю.

«Це біологічний годинник кожної живої істоти. Люди нині сперечаються про зростання середньої температури повітря на 2-3 градуси. Однак, те, що глобальне потепління змінює пори року – це вже те, що очевидно усім», – сказав в інтерв'ю американським ЗМІ керівник дослідження Юпінь Гуань, фізик-океанолог в Державній лабораторії тропічної океанографії при Академії наук Китаю.

Близько 10,3 мільйона людей тільки за останні шість місяців були змушені залишити місця проживання через явища, спричинені змінами клімату, такі як повені та посухи, більшість з них – у Азії. Про це йдеться у доповіді Міжнародної федерації товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця.

За даними організації, за цей же період внаслідок конфліктів були переміщені близько 2,3 мільйона людей.

Google показав як змінилася Земля за 37 років

А програма Google Earth обробила найбільше оновлення за останні чотири роки, що дозволило побачити як під впливом діяльності людини і змін клімату змінилася планета Земля за останні 37 років.

Всього в Google Earth міститься понад 24 млн фотографій Землі, які були зроблені супутниками за останні 37 років.