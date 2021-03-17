За пів року понад 10 млн людей були вимушено переміщені через наслідки зміни клімату – доповідь

Близько 10,3 мільйона людей за останні шість місяців були змушені залишити місця проживання через явища, спричинені змінами клімату, такі як повені та посухи, більшість з них – у Азії. Про це йдеться у доповіді Міжнародної федерації товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця.

За даними організації, за цей же період внаслідок конфліктів були переміщені близько 2,3 мільйона людей.

Хоча дані охоплюють лише шість місяців з вересня 2020 року по лютий 2021 року, вони висвітлюють прискорення глобальної тенденції переміщення, пов’язаного з кліматом, заявила Гелен Брант, координатор з питань міграції та переміщення в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні IFRC, повідомляє агентство Reuters.

За словами Грант, ситуація погіршується, оскільки зміни клімату посилюють такі фактори, як бідність, конфлікти, політична нестабільність. «Складний вплив робить відновлення довшим і важчим: люди ледве встигають оговтатися, і їх завдає чергова катастрофа», – додала вона.

Близько 60 відсотків внутрішньо переміщених осіб за останні шість місяців були в Азії, свідчить звіт IFRC.

Статистика Центру моніторингу внутрішнього переміщення (IDMC) показує, що щороку в середньому переселяються 22,7 мільйона людей. Цифра включає переміщення, спричинені геофізичними явищами, такими як землетруси та виверження вулканів, але переважна більшість переселень спричинена погодними явищами.

У глобальному масштабі в 2018 році було переміщено 17,2 мільйона людей, у 2019 році ця цифра склала вже 24,9 мільйона. Центр моніторингу внутрішнього переміщення поки немає даних за увесь 2020 рік, але у першій його половині через стихійні лиха переселилися майже 10 мільйонів людей.

За оцінками Інституту економіки та миру, до 2050 року понад 1 мільярд людей зіткнеться з вимушеною міграцією через конфлікти та екологічні фактори.