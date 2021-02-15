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15 лютого 2021, Київ 16:09
Новини | Суспільство

В Антарктиді знову «цвіте» сніг – фото

«Таке забарвлення з’являється внаслідок розвитку в снігу мікроскопічних водоростей», – повідомив Національний антарктичний науковий центр

В Антарктиді знову «цвіте» сніг: замість білого він має малиновий і зелений колір, повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

За повідомленням, таке явище спостерігається наприкінці антарктичного літа біля української станції «Академік Вернадський».

«Таке забарвлення з’являється внаслідок розвитку в снігу мікроскопічних водоростей. Вони розмножуються спорами, які не бояться екстремальних температур і зберігаються в снігу протягом всієї тривалої зими. Коли погодні умови стають сприятливими, спори починають проростати. Зелений колір дає пігмент хлорофіл, а червоний — каротиновий шар, який містять клітини деяких видів мікроводоростей. До речі, цей шар захищає водорості від ультрафіолетового випромінювання», – повідомили у НАНЦ.

«Цвітіння снігу» сприяє зміні клімату, додали у центрі. Адже через забарвлення сніг менше відбиває сонячного світла і швидше тане. Як наслідок у ньому розвивається дедалі більше яскравих водоростей, від чого танення пришвидшується.

«Торік інформація про малиновий сніг біля української станції обійшла не лише всі українські, а й світові медіа і наукові пабліки. Завдяки такій популярності цю новину побачили вчені з британського Університету Кембриджу й запропонували НАНЦ спільне дослідження: визначити, яка ж площа Антарктиди влітку вкривається кольоровим снігом», – розповів директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий.

Почати дослідження планують незабаром, воно відбуватиметься через верифікацію на місці супутникових знімків, повідомили у НАНЦ.

Результати цієї роботи дозволять по-новому оцінити масштаб танення антарктичних снігів внаслідок глобального потепління, додали в центрі.

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