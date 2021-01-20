Кабмін продовжив термін досліджень в Антарктиці до 2023 року

Кабінет міністрів продовжив термін досліджень в Антарктиці на станції «Академік Вернадський» до 2023 року.

Народний депутат, член фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко у телеграмі повідомив, що фінансування на 2021-2023 роки становитиме 331,53 млн гривень.

Велика Британія передала Україні свою станцію «Фарадей» в 1995 році. Згодом назву станції змінили на «Академік Вернадський» на честь українського вченого, академіка Володимира Вернадського. Перша українська антарктична експедиція відбулася в 1996 році.