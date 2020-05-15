Учасники річної антарктичної експедиції змогли виїхати в Україну – МОН

Попри карантинні обмеження з Чилі до України вдалося відправити учасників річної 24-ї української антарктичної експедиції, а також членів сезонного загону, які працювали на станції «Академік Вернадський» кілька місяців, повідомила 15 травня пресслужба Міністерства освіти і науки.

Згідно з повідомленням, полярники вилетіли з аеропорту міста Сантьяго в ніч на 15 травня, їхнє прибуття до Києва очікується на початку наступного тижня.

«У період карантину та відсутності регулярних рейсів нам вдалося майже неможливе: українські полярники летять додому. Це результат неймовірної роботи команди нашого центру, посольств України в Чилі та Бразилії, партнерів та підрядників. Попереду в наших хлопців та дівчат ще багато годин перельотів та пересадок, але ми вже з нетерпінням чекаємо їх у Києві», – повідомив директор Національного антарктичного наукового центру МОН Євген Дикий.

Повідомляється, що полярники вирушили зі станції «Академік Вернадський» ще 24 квітня, 2 травня після перетину найбільш штормового місця планети – протоки Дрейка – учасники експедицій прибули до порту Пунта-Аренас у Чилі. Кілька днів тому вони прилетіли до столиці Чилі – міста Сантьяго.

«Після повернення в Україну полярники пройдуть 2-тижневу обсервацію, як і належить за законом. Наразі планується, що вони перебуватимуть вдома на самоізоляції», – повідомили у МОН.

21 квітня на станцію «Академік Вернадський» прибула 25-та українська антарктична експедиція.

Україна – одна з 30 країн світу, яка має постійну станцію в Антарктиці, що функціонує цілий рік. Щороку на станцію «Академік Вернадський» вирушає річна експедиція, в яку входять вчені й технічний персонал. Також під час антарктичного літа проводяться сезонні експедиції.