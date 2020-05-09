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09 травня 2020, Київ 15:40
Новини | Події

Член української антарктичної експедиції загинув на станції «Академік Вернадський»

За повідомленням Національного антарктичного наукового центру, це сталося 8 травня, Василь Омелянович, за попередніми даними, вчинив самогубство

На станції «Академік Вернадський» загинув кухар 25-ї Української антарктичної експедиції (УАЕ) Василь Омелянович, повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

За повідомленням, це сталося 8 травня, Василь Омелянович, за попередніми даними, вчинив самогубство.

«Усі ми знали Василя як дуже спокійну, виважену й добру людину, справжнього професіонала. Це була вже п’ята його експедиція на станцію «Академік Вернадський». Зараз ми з’ясовуємо всі обставини смерті, попередньо відомо, що він наклав на себе руки через особисті проблеми… Вирішуватиметься питання доставки тіла в Україну. Обов’язки кухаря на станції наразі по черзі виконуватимуть усі інші учасники експедиції», – повідомив керівник Національного антарктичного наукового центру МОН Євген Дикий.

Василь Омелянович народився 1985 року. Жив у місті Малині Житомирської області. Починаючи зі своєї першої зимівки (2011 рік, 16-та УАЕ), ще кілька разів повертався до Антарктиди (учасник 18-ї, 20-ї та 23-ї УАЕ), повідомили у центрі.

Учасники 25-ї Української антарктичної експедиції 21 квітня дісталися станції «Академік Вернадський». Через карантинні обмеження команда не змогла з першого разу дістатися Антарктиди (це було у березні) і була змушена повернутися до Києва. Наприкінці березня команді вдалося добратися до Чилі. Там українські полярники пройшли двотижневу обсервацію і 14 квітня вирушили на станцію «Академік Вернадський».

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