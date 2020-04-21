Українські полярники завершили «найтривалішу і найскладнішу подорож до Антарктиди»

Учасники 25-ї Української антарктичної експедиції подолали останній відрізок шляху до Антарктиди і дісталися станції «Академік Вернадський», повідомляє Міністерство освіти і науки України.

За повідомленням, після шести днів дороги кораблем команда прибула на острів Галіндез пізно вночі (за київським часом) 21 квітня.

«На «Вернадському» їх із нетерпінням чекали колеги з 24-ї експедиції, які відзимували там уже більше ніж рік, а також сезонний загін науковців, що перебуває в Антарктиді кілька місяців. Бо через ситуацію в світі з коронавірусом та карантином у 25-ї експедиції була, мабуть, найтриваліша і найскладніша подорож до Антарктиди», – заявив очільник Національного антарктичного наукового центру МОН Євген Дикий.

Він нагадав, що через карантинні обмеження команда не змогла з першого разу дістатися Антарктиди і була змушена повернутися до Києва. Наприкінці березня команді вдалося добратися до Чилі. Там українські полярники пройшли двотижневу обсервацію і 14 квітня вирушили на станцію «Академік Вернадський».

«Для кожної команди головним випробуванням на шляху до Антарктиди є прохід штормової протоки Дрейка, яка є однією з «найскаженіших» у світі. Однак до нас протока була досить спокійною та привітною, ми навіть жартували, що можна перейменувати її в Дрейк lake – озеро Дрейка. Мабуть, це був подарунок долі за нашу непросту попередню частину мандрівки», – цитує МОН Ігоря Дейнеку, лікаря 25-ї УАЕ.

Наразі, за повідомленням, на станції складні погодні умови: дуже вітряно і сніжно.

Головним завданням полярників протягом наступних кількох днів є розвантаження корабля. У Чилі на нього погрузили приблизно шість фур запасів продуктів, приладів і пального.

Після розвантаження судна команда 24-ї УАЕ передасть станцію 25-й експедиції і почне повернення додому.