Полярники 24-ї антарктичної експедиції прибули в Україну – МОН

У Міністерстві освіти і науки повідомили, що 17 травня евакуаційним рейсом з Лісабона після майже 13 місяців роботи на станції «Академік Вернадський» повернулися в Україну учасники зимувального загону 24-ї української антарктичної експедиції, а також учасники сезонного загону, які працювали на станції три місяці.

«Ми хвилювалися, що в умовах суворих карантинних обмежень майже по всьому світу нам не вдасться швидко повернути наших полярників додому. Однак завдяки роботі команди НАНЦ, Посольств України в Чилі, Бразилії та Португалії це питання вдалося вирішити. Тоді як низка інших країн була змушена залишити свої експедиції на станціях аж до наступного року або ж законсервувати станції», – заявив керівник Національного антарктичного наукового центру МОН Євген Дикий.

Повідомляється, що полярники вирушили зі станції «Академік Вернадський» 24 квітня, 2 травня, після перетину найбільш штормового місця планети – протоки Дрейка – учасники експедицій прибули до порту Пунта-Аренас у Чилі, і через Сантьяго, Сан-Пауло, Лісабон повернулися в Україну.

«Враховуючи затримку зимувального загону 25-ї УАЕ в дорозі з України в Антарктиду, перезмінка на «Вернадському» цього року тривала 2 місяці – чи не найдовше в історії станції. Усі полярники, що прибули в Україну, встановили спеціальний додаток «Дій вдома» та перебуватимуть вдома на самоізоляції», – повідомили у МОН.

Україна – одна з 30 країн світу, яка має постійну станцію в Антарктиці, що функціонує цілий рік. Щороку на станцію «Академік Вернадський» вирушає річна експедиція, в яку входять вчені й технічний персонал. Також під час антарктичного літа проводяться сезонні експедиції.