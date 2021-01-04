Біля антарктичної станції «Академік Вернадський» відкололася частина льодовика – науковці

На острові Галіндез, де розташована укоаїнська антарктична станція «Академік Вернадський», від льодовика Woozle Hill відколовся край криги, повідомив Національний антарктичний науковий центр у фейсбуці.

«Досвідченні полярники кажуть, що в цьому районі відкол такого масштабу стався вперше. Висота відколотої частини становить десь 20 метрів, це майже як 7-поверховий будинок. Ширина – 5 м. Тріщина в місці відколу була вже давно, тож наші науковці постійно спостерігали за льодовиком. Вивчення природної криги в Антарктиді – один з постійних напрямів досліджень українських полярників. Вчені спостерігають за тим, як змінюються льодовики: тануть чи навпаки приростають, з якою швидкістю це відбувається, як утворюються тріщини, куди рухається крига тощо», – йдеться в повідомленні.

Ці дослідження є важливими, адже льодовики, як і, приміром, пінгвіни чи щучник, «розповідають» про зміни клімату в усьому світі, долали науковці.

Україна – одна з 30 країн світу, яка має постійну станцію в Антарктиці, що функціонує цілий рік. Щороку на станцію «Академік Вернадський» вирушає річна експедиція, в яку входять вчені й технічний персонал. Також під час антарктичного літа проводяться сезонні експедиції.