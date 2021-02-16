Понад половина території України потерпає від браку опадів через зміни клімату – міністр агрополітики

Аграрії на більш ніж половині території України вже мають справу з наслідками змін клімату, заявив міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко під час обговорення проєкту Національної економічної стратегії-2030 16 лютого.

Лещенко перелічив ключові перетворення, які належить пройти аграрному сектору: фіналізацію земельної реформи, реалізацію національного проєкту зрошення та меліорації та створення інституту агрострахування, «щоб аграрії не залишалися сам на сам у період природних катаклізмів».

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«Ми не зможемо просто продукувати безповоротну фінансову допомогу, тому що клімат змінюється, умови й обставини змінюються. Недостатність вологи – аналітика показує по водним ресурсам у країні, що більш як половина країни вже має проблематику з наповненням і належною кількістю опадів, і ситуація буде лише погіршуватися», – заявив міністр.

Він зазначив, що проєкт зрошення потрібен для відновлення передусім південних регіонів.

«Інституція не потрібна заради інституції, вона потрібна заради того, щоб нарешті за 30 років запустити національний проєкт зрошення та меліорації, відновити продуктивність півдня України, де мільйони гектарів деградовані сьогодні, де критично зношена інфраструктура, де за готівку продається вода, де бандити кришують всі ці процеси», – додав Лещенко.

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Заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Висоцький анонсував створення інституту агрострахування в грудні 2020 року.