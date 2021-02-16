Лещенко анонсував геопортал даних про природні ресурси «найближчими тижнями»

Міністр аграрної політики і продовольства Роман Лещенко анонсував запуск геопорталу відкритих даних у найближчі кілька тижнів. Про це він заявив під час обговорення проєкту Національної економічної стратегії-2030 16 лютого.

Лещенко звернув увагу на реформи в агропромисловій галузі, які уряд здійснив протягом 2020 року. Серед них – скасування мораторію на продаж сільськогосподарських земель і закон про національну інфраструктуру геопросторових даних.

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«У найближчі тижні буде відкрито геопортал відкритих даних про країну: про ліси, води, всю інфраструктуру, про ті 2 гектари, яких 5 мільйонів розійшлося по всій країні. Вся інформація, всі вихідні дані будуть», – повідомив він.

Лещенко додав, що через цей портал можна буде відслідковувати, поміж іншого, динаміку лісових ресурсів України.

«Суспільство побачить через геопортал відкритих даних, через супутниковий моніторинг, що відбувається з лісовими ресурсами», – заявив міністр.

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Серед інших здобутків він назвав ухвалення закону про дерегуляцію землеустрою, трансформацію Держгеокадастру та передачу понад 2 мільйонів гектарів у розпорядження об’єднаних територіальних громад.

У січні 2021 року Кабінет міністрів анонсував запуск єдиного геопорталу відкритих даних у лютому.