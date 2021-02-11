Погода в Україні готує сюрпризи: 30 градусів морозу та сильні хуртовини

На Україну насуваються сильні морози і хуртовини. Від ночі на понеділок, 15 лютого, протягом близько трьох днів температура повітря може падати до мінус 30 градусів, попереджають синоптики. Вони кажуть, що менші морози очікують лише на Одещину та Закарпаття. Втім, таке раптове похолодання ніяк не свідчить про хибність теорії глобального потепління, зауважують науковці.

У період із 15 до 18 лютого очікується сильне похолодання, що сягатиме 25-30 градусів морозу в північних регіонах країни. Але найнижча температура зимового періоду в Україні – це мінус 42 градуси за Цельсієм, найвища літнього періоду – це плюс 42, розповідає Радіо Свобода директор Українського гідрометеорологічного центру МНС України Микола Кульбіда. Відтак очікувані морози не виходять за межі норми.

Водночас кліматичні зміни призводять до різких змін атмосферних процесів і не лише у бік збільшення середньодобової температури. Раптове похолодання також може пояснюватися глобальними змінами клімату, зауважує Кульбіда.

Тривалість зимового періоду суттєво скоротилася. Весна приходить десь на два тижні раніше

«Клімат України так чи інакше змінюється. За останні 25 років середня температура зимового періоду зросла більше ніж на 2 градуси. А це має дуже велике значення, як і те, що середня температура літнього періоду зросла майже на 2 градуси. Відтак тривалість зимового періоду суттєво скоротилася. Весна приходить десь на два тижні раніше від своїх середніх багаторічних строків. Зменшилася і кількість днів із низькими температурами – в разів 3-4, а кількість літніх днів з високими температурами, навпаки, зросла у 2-3 рази», – зазначає гідрометеоролог.

Коли чекати весни в сенсі погоди, Микола Кульбіда передбачати не береться, оскільки методологія Укргідрометцентру дозволяє прогнозувати погоду на 15 днів.

Натомість народний синоптик Леонід Горбаль у коментарі Радіо Свобода каже, що на початку календарної весни морози вщухнуть, але справжнє тепло прийде лише у травні. Методи прогнозування аматора враховують рух планет сонячної системи та стародавні народні прикмети. Офіційна наука цієї методики не визнає, але сам Горбаль переконує, що його пронози справджуються. Він також стверджує, що погода в Україні у лютому цього року ніяк не вписується у теорію глобального потепління.

Доброго тепла не буде ні у квітні, ні у березні

«Загалом в Україні зараз цілком нормальна погода для сезону. Нічого особливого, ніякої аномалії немає. Погода відповідає попереднім розрахункам та закономірностям впливів планет сонячної системи. Передбачалася і велика кількість снігу в лютому. Тому чекаємо на сильні морози. У лютому ще два підходи циклонів, але вони вже будуть не такими сніжними. Пізніше можливий сніг із дощем. Доброго тепла не буде ні у квітні, ні у березні. Морозів не буде, але буде холодно – 5-7 градусів вище нуля і багато опадів. Це, насправді, добре, адже дасть додаткову вологу для сільського господарства», – каже Горбаль.

Збій у загальній тенденції

Але не можна робити висновки про кліматичні зміни на підставі спостереження двох-трьох днів, чи, навіть, двох-трьох тижнів. Об’єктивно оцінити ситуацію можливо, якщо проаналізувати ситуацію кількадесят років, наголошує у коментарі Радіо Свобода еколог, співробітник Національного природного парку «Голосіївський» Олександр Соколенко. Він зауважує, що саме з таких спостережень легко зробити висновок, що на всій території України зростає середньорічна температура і зменшується кількість опадів.

З огляду на статистику, в середині лютого середньодобова температура мала би бути близькою до 3 градусів морозу, тому нинішні температурні показники є у певному сенсі аномальними. Також вже зараз зрозуміло, що і лютий загалом виявиться холоднішим від норми, але це, скоріше, збій у загальній тенденції, який пояснюється збігом низки факторів, зазначає Соколенко.

Ми спостерігатимемо надалі все більше аномальних явищ та різких змін погоди

«На тлі того, що в усі місяці ми спостерігаємо температури вищі за норму, спостерігаємо зменшення кількості опадів, є і винятки. Лютий став винятком, коли циклони південні і південно-західні, які пересуваються один за одним, принесли на початку місця багато опадів, і ще принесуть у найближчі дні. Вже після останнього циклону, в його тиловій частині почнеться полярне вторгнення яке принесе дуже сильні морози. Тобто тут відбувся збіг обставин, які призвели до нестандартної картини у лютому.

Глобальні зміни клімату виявляються у зростанні середньорічної температури, але і розбалансуванням, тобто ми спостерігатимемо надалі все більше аномальних явищ та різких змін погоди. Прийдуть березень, квітень і ми знову будемо фіксувати вищі від норми температури і менше опадів, ніж необхідно. Будуть і зливи, і похолодання, але загального тренду це не змінить», – наголошує еколог.

Тим часом через очікуване погіршення погоди Київська міська державна адміністрація оголосила про тимчасове закриття шкіл і дитячих садків. Поки вирішили, що дитячі заклади не працюватимуть у четвер і п’ятницю, 11 та 12 лютого.