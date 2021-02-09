«Капець! Де вся техніка?» – соцмережі про сніг та дороги

Штормове попередження і 20-30 см снігу в західних та центральних областях, дощ зі снігом – у південних, ожеледь на дорогах, а в Карпатських горах – значний ризик сходження лавин. Про це все Укргідрометцентр попереджав напередодні, втім уникнути неприємностей не вдалося. В ДСНС України розповідають, що за добу 8 лютого відбуксирували 279 транспортних засобів (з них 13 карет швидкої медичної допомоги та 10 автобусів) та надали допомогу півтисячі людей.

У багатьох містах та селищах люди нарікають на комунальників і керівників органів місцевої влади через повільне реагування. Радіо Свобода зібрало реакції із соціальних мереж, де вистачає обурення через нечищені дороги.

Станом на день 9 лютого, за повідомленням Укравтодору проїзд на дорогах загального користування забезпечений, за винятком обмеження руху на окремих ділянках автодоріг. А що ж у містах?

Київ

У столиці нарікання на роботу комунальників почали сипатися 8 лютого разом із густим снігом: автомобілі буксували у сніговій каші, ковзали по обледенілих дорогах, місто застрягло у заторах.

А от снігоприбиральну техніку, як стверджують кияни, було видно лише зрідка.

Міський голова Києва Віталій Кличко, натомість, запевняв, що снігоприбиральна техніка вийшла на автошляхи у достатній кількості. Просто прибирати сніг їй заважав щільний трафік і запарковані узбіччя. А от уночі техніка вже «йшла просто колонами», розчищаючи столицю.

Про це Кличко написав на своїй сторінці у фейсбуці і виклав відео.

На ранок 9 лютого, вже був відчутний певний ефект. У соцмережах жителі Києва діляться інформацією про те, де вже проїзди розчищені, а де залишаються проблеми.

Нарікають на те, що після очищення вулиць, зупинки транспорту часто залишаються у сніжному полоні і транспорту важко або й не можливо до них під’їжджати і забирати пасажирів.

Щоб витягати автомобілі зі снігових заметів у Києві 9 лютого вивели поліцейські бронетранспортери.

Івано-Франківськ і Вінниця

У групі Івано-Франківська дещо схожа ситуація із Києвом: є повідомлення про те, що комунальники працюють у три зміни і задіяна вся техніка, але в коментарях люди обурюються тим, що не бачать результатів.

А от у Вінниці складно знайти такі нарікання щодо прибирання снігу: основні магістралі там розчищені, транспорт курсує у звичному режимі. Місцеві журналісти пишуть, що труднощі є у деяких місцях житлових зон.

Садовий із лопатою

Мер Львова Андрій Садовий взявся сам за лопату і почав закликати львів’ян виходити на допомогу комунальним службам.

Народний депутат Микола Княжицький розповідає, що у Львові дороги посипають кавовою гущею.

Іронізуючи над ситуацією в Києві, він хвалить мера Львова – Андрія Садового.

У коментарях до цього допису експосол Канади в Україні Роман Ващук розповів про канадійські правила розчищення снігу. У Канаді нарікати на комунальників не доводиться, адже правила зобов’язують кожного долучитися до цього процесу.

«А у нас у Торонто, всі власники домів і будинків зобов'язані самі почистити сніг і лід із тротуарів до 12 годин після снігопаду. Інакше штраф 135 доларів. Місто відповідає за дороги – від головних до бічних, протягом 48 годин», – написав Роман Ващук.

Приберіть сніг біля себе самі

«Не нити, а допомагати» – така течія в Україні теж існує.

Громадяни із такою позицією закликають не скаржитися на комунальників, а самостійно виходити на прибирання території.

«Скільки людей на вашу думку треба, щоб очистити всі хідники міста площею 800 кв.км за умови, що сніг іде 12 годин нонстоп? Скільки місто (ми як платники податків) має платити цій кількості людей, і чим би вони мали займатися поза тими 2-3 тижнями раз на 2-3 роки, коли ми маємо екстремальні снігопади?», – пише журналіст Сергій Каразій, звертаючись до незадоволених станом доріг та тротуарів друзів.

Тим не менше, ДТП, затори і загрузлі у снігу автівки зустрічалися у всіх містах України, які накрив циклон.

Чого краще не робити?

У соцмережах навіть з’явилися саркастичні «шкідливі поради» для водіїв:

– якщо можете посидіти вдома, в жодному разі цього не робіть, особливо якщо маєте літню резину на авто;

– якщо виїхали, то обов’язково на перехресті виїжджайте на середину, якщо затор, а коли загорівся зелений дивитися у телефон;

– паркуватися у кілька рядів і на перехрестях.

Таким чином водії іронізують над тими, хто сам своїми діями погіршує і без того складну ситуацію на дорогах, засипаних снігом.

Сніг і дощ

9 лютого у більшості областей погодні умови залишаються складними: сніг, температура 0-5° морозу. У центральних областях вдень невеликі опади, температура 0-5° тепла. На Закарпатті та у південних областях вранці мокрий сніг та дощ, температура 6-11° тепла.

«Погодні умови можуть призвести до перебоїв енергопостачання окремих населених пунктів та порушення, а на окремих ділянках доріг та вулиць припинення руху автотранспорту», – зазначають в ДСНС України.

Поштові оператори повідомляють своїм клієнтам про можливі затримки відправлень.

Поліцейські вже мали справу із такими випадками, як переохолодження людини на вулиці, із заносами автомобілів та браком пального в авто, яке застрягло на трасі, розповідає перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

Найближчими днями в країні знову посиляться опади, в деяких областях із мокрим снігом та дощем. Тож складна ситуація на автошляхах України та вулицях міст і сіл зберігатиметься, прогнозує синоптик Наталка Діденко.

Принаймні, в Україні сніг білого кольору. В Чехії та Словаччині він став рожевим, адже перемішався із африканським пилом, який приніс циклон.

Поліція, рятувальники, адміністрації міст і сіл просять усіх найближчими днями не виїжджати без особливих потреб на дороги.

Пересування автошляхами, дорогами і вулицями населених пунктів ще залишатиметься ускладненим через погоду.

Начальник відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик заявив у коментарі Радіо Свобода, що припинення снігопадів очікується 13-14 лютого.

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