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09 лютого 2021, Київ 10:31
Новини | Суспільство

Синоптик Укргідрометцентру вважає, що потепління буде нескоро

Синоптик: снігопади в Україні пов’язані з виходом циклону з південного заходу

Потепління в Україні буде нескоро, заявив начальник відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик у коментарі Радіо Свобода.

«Нескоро. Не скажу вам. Точно, що влітку. Орієнтовно навіть до десятої доби за прогнозами потепління не буде», – сказав Білик.

Потужний циклон: Київ та Львів засипало снігом, а Одеса готується до ожеледі (відео)
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Потужний циклон: Київ та Львів засипало снігом, а Одеса готується до ожеледі (відео)

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За його словами, снігопади в Україні пов’язані з виходом циклону з південного заходу.

Припинення снігопадів синоптик очікує 13-14 лютого.

Снігопади на переважній частині території України почалися 8 лютого. Влада закликає громадян за можливості не користуватися власним транспортом та не паркувати автомобілі на узбіччях доріг, щоб не заважати прибиранню снігу.

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