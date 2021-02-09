Синоптик Укргідрометцентру вважає, що потепління буде нескоро

Потепління в Україні буде нескоро, заявив начальник відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик у коментарі Радіо Свобода.

«Нескоро. Не скажу вам. Точно, що влітку. Орієнтовно навіть до десятої доби за прогнозами потепління не буде», – сказав Білик.

За його словами, снігопади в Україні пов’язані з виходом циклону з південного заходу.

Припинення снігопадів синоптик очікує 13-14 лютого.

Снігопади на переважній частині території України почалися 8 лютого. Влада закликає громадян за можливості не користуватися власним транспортом та не паркувати автомобілі на узбіччях доріг, щоб не заважати прибиранню снігу.