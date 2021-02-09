На в’їздах до Києва облаштували пункти обігріву для водіїв – КМДА

На восьми в’їздах до Києва силами Державної служби України з надзвичайних ситуацій розгорнуті пункти обігріву для водіїв у місцях зупинки великогабаритного транспорту, повідомляє Департамент муніципальної безпеки КМДА.

«Районні в місті Києві державні адміністрації забезпечують пункти обігріву їжею, чаєм, печивом, тож у наметах водії можуть зігрітися, попити чай та поїсти. Пункти обігріву розташовані на в’їздах до міста за напрямками: Обухів-Дніпро, Одеса, Бориспіль-Харків, Вишгород-Овруч, Ірпінь-Ковель, Житомир, Кільцева об’їзна дорога (Жулянський шляхопровід), Бровари-Чернігів», – йдеться в повідомленні.

Раніше через негоду влада Києва заборонила в’їзд великогабаритного транспорту до міста до покращення погодних умов.

8 лютого влада Києва закликала жителів залишати дітей вдома через негоду та не користуватися власним транспортом.

За інформацією Українського гідрометцентру, у Києві 9 лютого утримаються складні погодні умови: хуртовини, ожеледиця.