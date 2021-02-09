Негода в Києві: поліція вивела на вулиці бронетранспортери

Поліцейську спецтехніку задіяно на вулицях Києва через негоду. Про це повідомили правоохоронці.

«Внаслідок снігопаду та морозної погоди на окремих ділянках автошляхів столиці виникли снігові замети та ожеледиця, що ускладнило рух автотранспорту. У зв’язку з цим, працівники поліції надають допомогу учасникам дорожнього руху», – мовиться у повідомленні.

Зазначається, що поліцейські виїжджають, щоб допомогти водіям витягти транспорт зі снігових заметів та відбуксирувати їх на рівну ділянку дороги.

Для рятувальних заходів задіяні бронетранспортери, автомобілі та трактор.

Як повідомляли у КМДА, упродовж ночі через сильні снігопади на дорогах Києва працювало 459 одиниць спецтехніки та 246 працівників з бригад ручного прибирання. «Через те, що опади не припиняються, розчищені дороги й тротуари швидко засипає знову. Тож дорожники прибирають автошляхи від снігу повторно», – зазначає столична влада.

Начальник відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик заявив у коментарі Радіо Свобода, що припинення снігопадів очікується 13-14 лютого.