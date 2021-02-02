Бабак на Харківщині дав свій прогноз на весну

Бабак на ім’я Тимко-третій, відповідно до традиції «дня бабака», дав свій «прогноз» щодо того, якою буде цього року весна.

Коли його дістали з його хатки на біостанції Харківського національного університету імені Каразіна в селі Гайдари Зміївського району Харківської області, він «не побачив своєї тіні» через похмуру погоду. Це має означати ранню весну.

Надія Токарська, яка підтримує традицію «дня бабака» на біостанції, витлумачила цей «прогноз» так: «Весна вже настає. Весна буде рання, але це не означає, що через тиждень-два, а треба трошки почекати. А через шість тижнів буде тепло».

Як жартують працівники біостанції, прогнози бабака точні – але на практиці погода їх не завжди дотримується.

Іще одна жартівлива традиція – «прогноз» бабака на якусь актуальну тему року. Нині Тимкові-третьому запропонували обрати найефективніший спосіб лікування від коронавірусу серед предметів, що символізували спорт (іграшкове спортивне знаряддя), здорове харчування (фрукти), посилення імунітету (сало з часником), вакцину, «політ на Марс» (іграшкова ракета) і витримку (фігурка «почекуна»). Бабак із трьох спроб обрав «спорт» і двічі «витримку».

На біостанції ХНУ «день бабака» влаштовують із 2004 року. До Тимка-третього прогнози про весну давали його батько і дід, Тимки другий і перший.

Прикмета стверджує, що коли бабак, вилізши з хатки, побачить свою тінь (тобто коли цього дня зранку надворі буде сонячно), то весна буде пізньою. Якщо він не побачить власної тіні, тобто буде похмура погода, то це означає швидке настання весни.

Бабаки з біостанції на Харківщині «віщують весну» за американською традицією 2 лютого. Традиція «дня бабака» чи схожа до неї цього дня, на Стрітення Господнє за григоріанським календарем, існує ще в кількох країнах.

Натомість у тих країнах, де християнські свята визначають за юліанським календарем, Стрітення припадає на 15 лютого. У народі цей день іще називають «Зимобором», коли «зима з весною стрічаються та силами міряються, кому ще панувати». І цього дня в Україні свій власний «прогноз весни» дають із 2009 року бабаки Львівського міського дитячого еколого-натуралістичного центру – Мишко і дві Марусі. Прогнози харківських і львівських бабаків не завжди збігаються.