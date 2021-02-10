У Києві через негоду закривають школи і дитсадки – КМДА

Через негоду в столиці України 11 та 12 лютого не працюватимуть школи та дитячі садочки. Про це ввечері 10 лютого повідомив офіційний телеграм-канал Київської міськдержадміністрації.

При цьому навчання школярів продовжиться в дистанційному режимі, наголошують чиновники.

«Столична влада звернулася до керівників приватних компаній та державних установ поставитись із розумінням до цієї ситуації та врахувати батькам вимушену відсутність на робочому місці як дистанційну роботу», – ідеться в повідомленні.

Метою такого рішення є «максимально розвантажити транспортні шляхи та мінімізувати паркування вздовж доріг, щоб дорожники могли без перешкод прибирати сніг».

У Києві загальна кількість педагогічного персоналу, учнів і дошколят– майже 500 тисяч осіб. Їхня відсутність у школах та дитсадках «стане реальним розвантаженням столичних автошляхів», переконані чиновники.

У КМДА і раніше цього тижня просили за можливості залишати дітей удома.

За прогнозами синоптиків, уранці в четвер, 11 лютого, в Києві розпочнеться снігопад, який триватиме майже без перерви до ранку суботи. Погодний сайт wunderground.com показує, що за наступні дві доби в столиці України випаде додатково до 30 сантиметрів снігу.