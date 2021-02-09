Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
09 лютого 2021, Київ 22:44
Фотогалереї

У Києві випало 30 сантиметрів снігу – фоторепортаж

У Києві з 8 по 9 лютого випало майже 30 сантиметрів снігу. Автомобільний рух по всьому Києву був ускладнений, а рейси в міжнародному аеропорту «Бориспіль» затримувались.

«За дві доби в Києві випало майже 30 сантиметрів опадів, у зв'язку з цим всі служби працюють в цілодобовому режимі. До очищення снігу залучено майже 6500 працівників, працює 678 одиниць техніки», – розповів журналістам заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Щоб витягати автомобілі зі снігових заметів, у столиці України 9 лютого вивели поліцейські бронетранспортери.

Синоптики попереджають, що 10 лютого негода трохи відступить з України. Інтенсивність опадів має зменшитися. Але у четвер фахівці очікують на черговий удар зими. Лише у вихідні, за попередніми прогнозами, сніг «вгамується». Але сподіватися, що на цьому сувора зима закінчиться, в Укргідрометцентрі не радять.

Сноубордист катаєтся на Андріївському узвозі
1 Сноубордист катаєтся на Андріївському узвозі
У Києві сильний снігопад почався в ніч на понеділок
2

У Києві сильний снігопад почався в ніч на понеділок
Із 8 лютого заборонили пропускати до Києва фури, що призвело до формування великих заторів на в&#39;їздах до міста. Щоб ліквідувати їх, поліція дозволила вантажівкам &laquo;порційно&raquo; заїжджати до міста
3 Із 8 лютого заборонили пропускати до Києва фури, що призвело до формування великих заторів на в'їздах до міста. Щоб ліквідувати їх, поліція дозволила вантажівкам «порційно» заїжджати до міста
Територією України цього тижня пройдуть кілька циклонів, які вже принесли чи ще принесуть з собою значні опади у вигляді снігу. Останній із циклонів під кінець тижня відкриє доступ холодному арктичному повітрю, що різко знизить температуру повітря на вихідні
4 Територією України цього тижня пройдуть кілька циклонів, які вже принесли чи ще принесуть з собою значні опади у вигляді снігу. Останній із циклонів під кінець тижня відкриє доступ холодному арктичному повітрю, що різко знизить температуру повітря на вихідні
До очищення снігу залучено майже 6500 працівників, працює 678 одиниць техніки
5 До очищення снігу залучено майже 6500 працівників, працює 678 одиниць техніки
Будівля Київської міської державної адміністрації
6 Будівля Київської міської державної адміністрації
Люди йдуть від метро в центральній частині міста
7

Люди йдуть від метро в центральній частині міста
Автомобільний рух вдень&nbsp;у центральній частині міста був меншим ніж зазвичай
8 Автомобільний рух вдень у центральній частині міста був меншим ніж зазвичай
9
10
Громадський транспорт, незважаючи на опади, вийшов на вулиці майже в повному складі
11 Громадський транспорт, незважаючи на опади, вийшов на вулиці майже в повному складі
Вигляд на Труханів острів
12 Вигляд на Труханів острів
13
За останню добу з Києва вивезли 350 тонн снігу
14 За останню добу з Києва вивезли 350 тонн снігу
15
Зима не привід бігунам відмовлятися від улюбленого заняття. Проте на зимовому морозному повітрі потрібно це робити за певними важливими правилами
16 Зима не привід бігунам відмовлятися від улюбленого заняття. Проте на зимовому морозному повітрі потрібно це робити за певними важливими правилами
Багато людей просто гуляє&nbsp; зимовими парками
17 Багато людей просто гуляє  зимовими парками
Комунальники йдуть сходами із Пейзажної алеї на Поділ
18

Комунальники йдуть сходами із Пейзажної алеї на Поділ
Зображення 16x9

Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

instagram.com/serhii_nuzhnenko

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG