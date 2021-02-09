У Києві випало 30 сантиметрів снігу – фоторепортаж

У Києві з 8 по 9 лютого випало майже 30 сантиметрів снігу. Автомобільний рух по всьому Києву був ускладнений, а рейси в міжнародному аеропорту «Бориспіль» затримувались.

«За дві доби в Києві випало майже 30 сантиметрів опадів, у зв'язку з цим всі служби працюють в цілодобовому режимі. До очищення снігу залучено майже 6500 працівників, працює 678 одиниць техніки», – розповів журналістам заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.



Щоб витягати автомобілі зі снігових заметів, у столиці України 9 лютого вивели поліцейські бронетранспортери.



Синоптики попереджають, що 10 лютого негода трохи відступить з України. Інтенсивність опадів має зменшитися. Але у четвер фахівці очікують на черговий удар зими. Лише у вихідні, за попередніми прогнозами, сніг «вгамується». Але сподіватися, що на цьому сувора зима закінчиться, в Укргідрометцентрі не радять.