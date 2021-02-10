Вночі дороги Києва прибирали понад 440 одиниць спецтехніки, тепер їх кількість зросла до 472. Про це повідомили в «Київавтодорі».

«Близько першої години ночі розпочався новий снігопад. Тож, все, що було розчищено, швидко почало замітати. Чистимо дороги й тротуари повторно. Вночі було задіяно 441 одиниця спецтехніки і 251 працівник у складі 40 бригад з ручного прибирання. Нині кількість техніки збільшено до 472 одиниць. А також залучено більше 500 працівників у складах бригад з ручного прибирання», – мовиться у повідомленні.

Зазначається, що за ніч з Києва вивезли понад 3 тисячі тонн снігу.

Також працювали мобільні снігоплавильні комплекси.