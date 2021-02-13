На Україну чекає тиждень лютих морозів – синоптики

Українські та західні синоптики попереджають, що впродовж наступного тижня в Україні переважатиме морозна погода, а дещо тепліше (проте все одно з мінусовими температурами) стане лише на наступні вихідні.

«Похолодання, яке вже найближчої доби зайде практично на всю територію України і яке міцнішатиме на наступному тижні, протримається до 20–21 лютого. Тому час поморозити носа, щоки і руки без рукавичок буде», – інформувала ще вдень 12 лютого синоптикиня Наталка Діденко і також вказувала, що під час посилення морозів істотні опади малоймовірні.

Американський погодний сайт wunderground.com інформує, що в Києві комфортно погуляти у відповідному погоді одязі можна буде в неділю, коли температура зросте до мінус п’яти градусів. Надалі впродовж тижня денна температура практично не підніматиметься вище мінус 10 градусів, а ночами може бути мінус 20 і навіть більше.

Лише в суботу, 20 лютого, стовпчики термометрів можуть піднятися до мінус 5, зросте і нічна температура.