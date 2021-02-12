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12 лютого 2021, Київ 11:34
Новини | Суспільство

Негода на Львівщині скувала у заметах десятки машин, громадський транспорт працює у режимі вихідного дня

Туристичний Львів завалило снігом, 12 лютого 2021 року

Протягом доби підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуації відбуксирвали на Львівщині 43 транспортних засоби, з них, зокрема, 6 автомобілів швидкої медичної допомоги, 6 автобусів, 10 легкових автомобілів, а такаж вантажівки. Як передає кореспондент Радіо Свобода, цієї ночі у Дрогобицькому районі у снігу застряг автомобіль швидкої медичної допомоги, який рятувальний підрозділ витягував із заметів.

Наразі від рятувальної служби залучено 31 одиницю спецтехніки та 123 осіб особового складу для ліквідації наслідків негоди.

Магістральні дороги у Львові розчищені, проїзд забезпечено. За інформацією Львівської міської ради, сьогодні протягом дня будуть частково перекривати окремі вулиці, щоб технікою розчистити їх від снігу і вивезти його. У п’ятницю громадський транспорт у Львові працює у режимі вихідного дня.

«60% приватного транспорту і 100% транспорту «АТП-1». Трамваї теж курсують в режимі вихідного дня. Проблем з виїздом громадського транспорту немає», – повідомила Ірина Маруняк, заступниця міського голови з питань житлово-комунального господарства.

Через негоду міська комісія з надзвичайних ситуацій рекомендувала 12 лютого зробити вихідним. Окремі школи працюють дистанційно і паралельно відчинені, якщо батьки не мають з ким залишити дітей. Садочки працюють. Відчинені заклади харчування і крамниці.

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