ДСНС повідомляє про невеликий сніг в Україні, місцями обмежено рух транспорту

Станом на 7:00 12 лютого у деяких областях України продовжує сніжити, місцями обмежено рух транспорту. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Невеликий сніг спостерігається у Житомирській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій та Чернігівській областях. У Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській та Cумській області – місцями невеликий сніг з дощем.

За інформацією Укравтодору обмеження руху великовагового та великогабаритного автотранспорту діють:

Львівська область – на а/д М-06 Київ-Чоп, М-09 Тернопіль-Рава-Руська – в межах області;

Волинська область - на а/д Т-18-02 Маюничі-Шклинь (ділянка Торчин-Шклинь), Т-03-02 Піща-Козин (ділянка Володимир-Волинський-Павлівка), Т-03-05 Нововолинськ-Локачі (ділянка Павлівка-Локачі) та Т-03-03 Луцьк-Дубно.

Дороги від снігу чистять 1 957 осіб та 1618 одиниць техніки від Служби автомобільних доріг.

«Підрозділами ДСНС протягом доби вивільнено з снігових заметів 254 транспортні засоби (з початку негоди – понад 802), у тому числі 5 карет ШМД (з початку негоди – 23) та 5 автобусів (з початку негоди – 28) та надано допомогу 357 особам (з початку негоди – близько 1,2 тис. осіб). Прибрано 3 повалені дерева (з початку негоди – 14)», – мовиться у повідомленні ДСНС.

Від служби до робіт залучили 476 осіб та 133 одиниці техніки.