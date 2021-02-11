ДСНС: у низці областей продовжує падати невеликий сніг

Станом на 12:00 невеликий сніг падає у Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Невеликий сніг з дощем спостерігають у Закарпатській та Чернівецькій областях.

За інформацією Укравтодору, рух великогабаритного транспорту обмежений у Києві, Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Черкаській, Рівненській, Чернігівській, Тернопільській областях.

До розчистки доріг залучили 1 600 осіб та 1 200 одиниць техніки від Служби автомобільних доріг.

У ДСНС нагадали, що на в’їздах до Києва функціонують вісім пунктів обігріву.