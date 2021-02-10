«Укравтодор»: дороги державного значення у більшості областей засніжені

Стан покриття на автодорогах державного значення в більшості областей засніжене. Про це повідомили в «Укравтодорі».

«На дорогах державного значення проводяться роботи з обробки покриття доріг протиожеледними матеріалами, розчистки проїзної частини доріг від снігу», – мовиться у повідомленні.

Зазначається, що вчора зняли обмеження в русі для вантажного транспорту на головних під’їзних дорогах до Києва у Київській, Житомирській, Рівненській, Чернігівській, Полтавській, Черкаській областях. Втім, у Київ великогабаритний транспорт все ще не допускають.

Для забезпечення проїзду дорогами державного значення задіяли 1241 одиницю техніки (в черговому режимі 863 одиниці) та 1559 робітників. Від ДСНС до ліквідації наслідків негоди залучалося 776 осіб та 218 одиниць техніки.