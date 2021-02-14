ДСНС попереджає про загрозу сходження лавин у Карпатах

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про значну сніголавинну небезпеку в Карпатах.

«14 лютого, у зв’язку зі снігопадами й хуртовинами, на високогір’ї Iвано-Франкiвської, Закарпатської областей та у горах Львівської області утримається значна сніголавинна небезпека (3 рівень)», – йдеться в повідомленні.

За даними Укргідрометцентру, 14 лютого в західних, північних і місцями центральних областях буде невеликий сніг, на решті території в Україні без істотних опадів. На дорогах ожеледиця, місцями пориви вітру 15-20 м/с.

Температура вночі складатиме 11-16°, в західних областях 5-10° морозу, вдень 1-8°, на північному сході до 11° морозу.