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13 лютого 2021, Київ 12:05
Новини | Суспільство

Київщина: ДСНС попереджає водіїв про негоду

ДСНС просить водіїв не залишати машини вздовж доріг, аби не заважати спецтехніці чистити від снігу дороги та тротуари

Протягом дня 13 лютого в Київській області очікуються пориви вітру 15-20 метрів на секунду, хуртовини та ожеледиця на дорогах. Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайної служби.

Рятувальники попереджають, що погода може призвести до порушень, а на окремих ділянках доріг – до припинення руху автомобілів.

ДСНС просить водіїв утриматися від автомобільних поїздок і не залишати машини вздовж доріг, аби не заважати спецтехніці чистити від снігудороги та тротуари.

Лютий у снігу: засипані снігом міста Європи – фоторепортаж
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Лютий у снігу: засипані снігом міста Європи – фоторепортаж

Ще 7 лютого до Північної Європи дійшов атмосферний холодний фронт «Дарсі». Низку країн накрив сніг. В Україні снігопади тривають з 8 лютого

За даними служби, станом на 10 ранку спостерігається невеликий сніг у Вінницькій, Житомирський, Київській, Луганській, Полтавській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській областях та в Києві.

Для забезпечення проїзду снігоприбиральної техніки запроваджені обмеження руху великовагового та великогабаритного транспорту на окремих ділянках у Волинській та Івано-Франківській області.

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