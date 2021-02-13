Київщина: ДСНС попереджає водіїв про негоду

Протягом дня 13 лютого в Київській області очікуються пориви вітру 15-20 метрів на секунду, хуртовини та ожеледиця на дорогах. Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайної служби.

Рятувальники попереджають, що погода може призвести до порушень, а на окремих ділянках доріг – до припинення руху автомобілів.

ДСНС просить водіїв утриматися від автомобільних поїздок і не залишати машини вздовж доріг, аби не заважати спецтехніці чистити від снігудороги та тротуари.

За даними служби, станом на 10 ранку спостерігається невеликий сніг у Вінницькій, Житомирський, Київській, Луганській, Полтавській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській областях та в Києві.

Для забезпечення проїзду снігоприбиральної техніки запроваджені обмеження руху великовагового та великогабаритного транспорту на окремих ділянках у Волинській та Івано-Франківській області.