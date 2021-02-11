МВС: через негоду на трасі Київ-Чоп обмежили рух вантажівок

Міністерство внутрішніх справ України повідомляє про обмеження руху великовантажного автотранспорту на автомобільній дорозі М-06 Київ-Чоп у Закарпатській області через ускладнення погодних умов.
Як повідомила пресслужба МВС у телеграмі, обмеження запровадили з 6:15 11 лютого.
Крім того, за повідомленням, для недопущення накопичення великовагового і великогабаритного транспорту продовжують діяти обмеження руху на в’їзд до Києва на автодорогах: М-01 Київ-Чернігів; М-03 Київ-Харків; М-05 Київ-Одеса; М-06 Київ-Чоп; М-07 Київ-Ковель; Н-01 Київ-Знам’янка; Н-08 Бориспіль-Маріуполь.
Поліцейські закликають водіїв без необхідності не сідати за кермо.
На більшості території Україні останніми днями були сильні снігопади.
Синоптики попереджають, що на Україну насуваються сильні морози і хуртовини. Від ночі на понеділок, 15 лютого, протягом близько трьох днів температура повітря може падати до мінус 30 градусів. Синоптики прогнозують, що менші морози очікують лише на Одещину та Закарпаття.
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