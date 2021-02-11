За добу з Києва вивезли майже 4 тисячі тонн снігу

У Києві дорожні служби продовжують снігоочисні роботи. Про це повідомили у «Київавтодорі».

Вночі у місті працювали 418 одиниць техніки, а також 251 працівник з бригад ручного прибирання.

За останню добу з міста вивезли 3953 тонни снігу.

Втім, упродовж дня у місті очікуються опади. За оцінками метеорологів, снігопад без зупинки триватиме до вечора суботи.

Дорожники просять водіїв не використовувати власні авто під час снігопаду, а також не лишати машини на узбіччях, у крайніх смугах доріг.