Дослідження кліматичних змін показало, що загрожує Європі і світу

Дослідження, опубліковане у науковому журналі Proceedings of the National Academy of Sciences США (PNAS), використало глобальну модель океану для дослідження впливу танення льоду на Атлантичний меридіональний циркуляційний цикл, велику систему океанічних течій, які несуть теплу воду з тропіків до північної Атлантики. Дослідження вказує на можливість швидких змін клімату в Європі і загрози, які можуть виникнути.

Дослідники з Університету Копенгагена змоделювали ситуацію, заклавши у неї реальні показники танення льодовиків Землі. Моделювання показало, що надходження такої великої кількості холодної води може змінити ключову систему, яка формує клімат на планеті, і зокрема у Європі.

Система включає течію Гольфстрім, що омиває східне узбережжя США, несе теплу тропічну воду на північ та підтримує помірні температури у більшій частині Європи. Протягом останніх років течію ретельно досліджують, бо холодна прісна вода від танення льодовиків Гренландії спричиняє деяке уповільнення течії, хоча і не припиняє її повністю.

«Існує ризик, що центральні елементи кліматичної системи можуть досягнути критичної межі через майбутні викиди парникових газів, що призведе до різкого переходу до якісно нового клімату з потенційно катастрофічними наслідками», – попереджають дослідники.

Дослідники з Університету Копенгагена заявили, що їхня модель вказує на те, що Атлантичний меридіональний циркуляційний цикл може досягти «точки перелому» або критичного порогу раніше, ніж передбачалося раніше, через танення льодовиків.

Повідомляється, що протягом періоду до 150 років, надходження прісної води від танення льодовиків у Гренландії може призвести до фактичного припинення Атлантичного меридіонального циркуляційного циклу.

Співавтор дослідження Йоганнес Ломанн заявив, що надходження талої води з Гренландії прискорюється і не може вважатись повільним.

Більш швидкий темп танення може означати, що зміни можуть настати швидше, ніж передбачалося раніше.

За словами Ломанна, можливість руйнації Атлантичного меридіонального циркуляційного циклу має бути попередженням для політиків щодо важливості протидії глобальним змінам клімату.

Знищуються ліси – легені планети

У світі за 13 років вирубали 43 мільйони гектарів тропічних лісів, це приблизно як площа Каліфорнії, повідомляє Всесвітній фонд дикої природи (WWF).

У новому звіті, оприлюдненому 13 січня, організація проаналізувала дані з 2004 по 2017 роки по 24 точках вирубування лісів в Азії, Латинській Америці, Африці.

Найбільших збитків, за даними експертів, завдано джунглям у басейні Амазонки – в Бразилії, Колумбії, Перу, Болівії, Венесуелі і Гаяні. Там знищено понад 18 мільйонів гектарів лісів – це, для порівняння, приблизно половина території Німеччини.

Сьюзен Вінтер, співробітниця німецького відділення Фонду дикої природи, назвала тропічні ліси «джерелом здоров’я для природи і людства». За її словами, якщо не вдасться зупинити їх знищення, то зупиниться «саме життя в тому вигляді, в якому ми його знаємо».

Ліси – це необхідний фактор для збереження повітря на Землі. Людство руйнує екосистеми, нестримно споживає ресурси і забруднює викидами повітря. У забрудненій атмосфері землі утворюється парниковий ефект. В результаті парникового ефекту постійно зростає середня температура на планеті і прискорюється танення льодовиків. Холодна вода від танення льодів надходить у світовий океан і починає впливати на океанські течії, зокрема і на теплу течію Гольфстрім, яка формує клімат.

