Командування повідомляє про ліквідацію командувача РФ, який керував штурмами на Великобурлуцькому напрямку

Українські військові ліквідували командувача полку російської армії, повідомляє оперативно-стратегічне військове угруповання «Хортиця» 26 липня.

«За оперативною інформацією, воїни Сил оборони знищили командира 83 мотострілецького полку 69 мотострілецької дивізії російської армії полковника Лебедєва, який командував штурмовими діями на Великобурлуцькому напрямку», – йдеться в повідомленні.

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Російське командування наразі не коментувало це повідомлення.

У зведенні від 12 липня Інститут дослідження війни повідомляв, що російські загарбники мали успіх, зокрема, біля Великого Бурлука на Харківщині.