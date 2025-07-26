ГУР повідомляє про знищення навчального винищувача на російському аеродромі «Армавір»

Вночі проти 26 липня в російському Армавірі, Краснодарський край, був знищений військовий літак, заявило Головне управління розвідки у суботу.

«У ніч за 25 на 26 липня на аеродромі «Армавір» Краснодарського краю запалав навчально-бойовий винищувач збройних сил РФ СУ-27УБ. За інформацією місцевих мешканців, зв’язок у населених пунктах поблизу аеродрому – відсутній», – заявляє розвідка.

Читайте також: Чи дійсно Росія виробляє більше озброєння за країни НАТО? Ось що насправді

За даними ГУР, аеродром та літаки на ньому використовуються переважно для навчання курсантів Краснодарського авіаційного училища. У відомстві також заявили про зростання «спротиву кремлівському режиму всередині Росії».

Редакція Радіо Свобода не може незалежно перевірити це повідомлення. Російська влада не повідомляла про інцидент на аеродромі.

За офіційними даними Генштабу ЗСУ, на ранок 26 липня російська армія втратила 421 літак.