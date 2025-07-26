Половина боєзіткнень від початку доби відбулася на Покровському напрямку – Генштаб ЗСУ

Російські війська продовжують штурмувати позиції Збройних сил оборони, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України 26 липня. За зведенням на 16 годину, від початку доби на фронті мали місце 69 бойових зіткнень.

Зокрема, прикордонні населені пункти Тимоновичі Чернігівської області та Дорошівка й Гірки Сумської області зазнали артилерійських обстрілів, також російська армія завдала авіаудару по Шостці.

Сили оборони відбили шість російських атак на Північно–Слобожанському і Курському напрямках.

На Південно–Слобожанському напрямку російська армія тричі атакувала позиції українських військових поблизу Стариці та в районі Вовчанська, ЗСУ «дали гідну відсіч».

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Штаб повідомляє про ще одну атаку на позиції українських військ у районах Радьківки, Куп’янська та Загризового.

На Лиманському напрямку російська армія атакувала 11 разів, два бої тривають. По одному боєзіткненню відбулося на Краматорському й Торецькому напрямкх.

«На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 35 спроб потіснити українських захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Полтавка, Володимирівка, Новоторецьк, Новоекономічне, Лисівка, Новоукраїнка, Покровськ, Звірове, Удачне, Котлине, Новопавлівка, Олексіївка та в напрямку Новопідгороднього. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 27 атак. Вісім бойових зіткнень досі тривають», – заявляє командування.

Також тривають дві сутички на Новопавлівському напрямку, одна з двох – на Оріхівському.

«На Придніпровському напрямку ворог чотири рази намагався прорватися на позиції українських військ. Також загарбники завдали авіаудару по Одрадокам’янці», – йдеться в зведенні.





Покровський напрямок на Донеччині залишається однією з найбільш гарячих ділянок фронту. Протягом останнього року переважно там фіксують найбільшу кількість бойових зіткнень.

Як пише американський Інститут вивчення війни (ISW), геолокаційні відеозаписи, опубліковані 21 липня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися у східному Звіровому та захопили решту Піщаного (обидва на південь від Покровська).

У звіті ISW зазначається, що 20 та 21 липня російські війська атакували поблизу самого Покровська; на північний схід від міста поблизу Маяка, Володимирівки, Новоторецького та Новоекономічного; на схід – поблизу Мирнограда; на південний схід – поблизу Лисівки; на південь – поблизу Звірового та Новоукраїнки; та на південний захід – поблизу Удачного.



