Зеленський: Силам оборони вдалося зірвати російський план щодо Сумщини

Силам оборони України вдалось зірвати план російських військ у Сумській області, та «відтиснути сили РФ на даному напрямку», повідомив у телеграмі президент Володимир Зеленський.

«Тривають наші активні дії на Сумщині, і я вдячний кожному підрозділу, який поступово витискає російські сили», – наголосив глава держави.

За підсумками доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, Зеленський розповів, що Сумщина залишається «одним із пріоритетних регіонів» для РФ, але Сили оборони «незмінно блокують російські спроби просунутися вглиб області з прикордоння».

«Є за тиждень також результати в поповненні обмінного фонду для України. Продовжуємо діяти і на російській території», – додав Зеленський.









За період із серпня 2024 року (від початку Курської операції) втрати противника на Курському і Північнослобожанському напрямках становлять понад 75 860 людей, у тому числі 1037 полонених, зазначають у Генштабі ЗСУ.

Українські військові розпочали Курську операцію 6 серпня 2024 року. Упродовж приблизно пів року вони контролювали районний центр, місто Суджа, та значну частину території Суджанського району. Навесні 2025 року сили РФ змогли повернути Суджу і прилеглі території й частково увійти на територію Сумщини.

22 травня російський президент Володимир Путін заявив про створення «буферної зони» вздовж кордону з Україною.

Голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров 26 травня інформував, що російська армія контролює чотири населених пункти на прикордонні області: Новеньке, Басівку Юнаківської громади і Веселівку, Журавку Хотінської громади.