Президент присвоїв звання Героя України комбригу «Люті», який загинув у ДТП

Президент Володимир Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України командиру Об’єднаної штурмової бригади Національної поліції України «Лють» Максиму Казбану, йдеться на офіційному сайті Офісу президента.

«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові», – зазначено в указі президента №551/2025.

Полковнику поліції Максиму Казбану присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка».

Раніше стало відомо, що у дорожньо-транспортній пригоді в Донецькій області загинув командир Об’єднаної штурмової бригади Національної поліції України «Лють» Максим Казбан, повідомив увечері 22 липня очільник Нацполіції Іван Вигівський, назвавши це «непоправною втратою в нашій поліцейській родині».

Штурмова бригада «Лють» є бойовим підрозділом Сил оборони України, сформованим зі співробітників правоохоронних органів. Вона брала участь у багатьох боях повномасштабної російсько-української війни, зокрема в літньому наступі 2023 року, звільнивши частину території Донеччини.