У ДТП на Донеччині загинув командир бригади «Лють»

У дорожньо-транспортній пригоді в Донецькій області загинув командир Об’єднаної штурмової бригади Національної поліції України «Лють» Максим Казбан, повідомив увечері 22 липня очільник Нацполіції Іван Вигівський, назвавши це «непоправною втратою в нашій поліцейській родині».

«Людина честі та слова. Мужності та сили духу. Той, за ким йшли сотні у найтяжчі часи… Справжній воїн та патріот своєї країни. Невимовний біль та смуток… Співчуття рідним, близьким Максима та усім поліцейським, кому пощастило його знати. Спочивай з миром, Максиме. Честь. Назавжди в строю…» – написав Іван Вигівський у фейсбуці.

Штурмова бригада «Лють» є бойовим підрозділом Сил оборони України, сформованим зі співробітників правоохоронних органів. Вона брала участь у багатьох боях повномасштабної російсько-української війни, зокрема в літньому наступі 2023 року, звільнивши частину території Донеччини.



