«Кліщіївка наша!» – штурмова бригада «Лють» заявила про звільнення села біля Бахмута

Об’єднана штурмова бригада Національної поліції України «Лють» повідомила про звільнення села Кліщіївка, яке розташоване біля Бахмута.



«Кліщіївка наша! Бійці бригади «Лють» разом із побратимами з сил оборони повернули український стяг над звільненою Кліщіївкою! Щоденно проявляючи титанічні зусилля, героїзм та звитягу, воїни крок за кроком виборювали нашу землю», – йдеться у повідомленні.



У бригаді додають, що робота продовжується.

Генштаб ЗСУ наразі про це не повідомляє, але напередодні заявляв про успіх українських військових успіх в районі Кліщіївки.



Раніше сьогодні голова Офісу президента Андрій Єрмак опублікував у своєму телеграмі фото бійців бригади із підписом «Україна завжди повертає своє», натякаючи на звільнення населеного пункту. Але станом на 17:20 в пресслужбі бригади «Лють» Суспільному повідомили, що у Кліщіївці ведуться активні штурмові дії. Стовідсотковий контроль над населеним пунктом на той момент не підтверджували.

14 вересня повідомлялося про звільнення Андріївки, яка розташована біля Кліщіївки. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр написала у своєму телеграм-каналі, що «Андріївка наша». Однак у відповідь на це у Третій штурмовій бригаді заявили, що ця інформація передчасна і може нашкодити українським військовим. Після цього Маляр відредагувала повідомлення, замінивши слова «Андріївка наша» на «Андріївка – ситуація дуже складна і мінлива» та пояснила ситуацію «комунікаційним збоєм».

Проте 15 вересня Генеральний штаб України повідомив, що ЗСУ «оволоділи Андріївкою у Донецькій області».