Бахмутський напрямок: Маляр змінила заяву про звільнення Андріївки (ОНОВЛЕНО)

Українські війська рухаються вперед на Бахмутському напрямку, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр 14 вересня.

За її словами, російська армія намагається повернути втрачені позиції на північному флангу Бахмута.

«А на південному ми успішно просуваємось. Основні бої тривають в районах Андріївки, Курдюмівки, Кліщіївки. І в нас там гарні новини», – заявила Маляр.

Спершу урядовиця повідомляла що «Андріївка наша», проте згодом змінила свій допис:

«Андріївка: ситуація дуже складна і мінлива. Тримаємо кулаки за наших».

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Вона додала, що ЗСУ закріплюються на зайнятих позиціях.

Після публікації про звільнення Андріївки пресслужба 3-ї окремої штурмової бригади, яка воює на Бахмутському напрямку, назвало цю інформацію «хибною та передчасною».

«Наразі тривають серйозні і важкі бої в районах Кліщіївки та Андріївки», – додали в підрозділі.

Село Андріївка Бахмутського району розташоване південніше Бахмута та Кліщіївки. В Донецькій області також є населені пункти з такою назвою в Краматорському та Волноваському районах.

Напередодні Генштаб повідомив про «частковий успіх в районах Кліщіївки, Андріївки, Курдюмівки» на Донеччині.