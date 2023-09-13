РФ на фронті робить акцент на дрони, але боротися можливо – пресофіцер 3-ї штурмової бригади

Росія на нинішньому етапі війни робить ставку на дрони, але цьому можливо протидіяти, вважає пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади, яка воює на Бахмутському напрямку, Олександр Бородін. Про це він сказав в ефірі проєкту Радіо Донбас Реалії, відповідаючи на запитання про нинішню розстановку сил у безпілотній авіації на фронті.

«Дійсно, треба розуміти, що ворог вчиться, і він відчув, що безпілотники – це дуже вагомий інструмент в цій війні. Відчутно, що в них це не питання якихось точкових поставок, а промисловий рівень. Відповідно, в них є якесь виробництво як ударних дронів-камікадзе, так і розвідувальних. Ударних – достатньо багато. А розвідка, я вважаю, у нас краще (а ККД використання ударних дронів напряму залежить від якості розвідки). Їх (дронів у Росії – ред.) велика кількість, з ними треба боротись, вони роблять на це ставку», – зазначив пресофіцер 3-ї ОШБ.

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За оцінкою Бородіна, для російських військ незабаром безпілотники та артилерія матимуть паритет за важливістю як засоби ураження.

«В цілому, боротися можливо, у нас є засоби. Це особливість війни. І думаю, ніхто, включно з нашими західними партнерами, не міг оцінити, наскільки БПЛА змінюють війну», – вважає він.

За даними Генерального штабу ЗСУ, російські війська втратили загалом 4 650 безпілотників оперативно-тактичного рівня за час повномасштабної війни в Україні. Також російська армія активно використовує ударні дрони проти цивільних об’єктів (Москва продовжує заперечувати такі атаки).