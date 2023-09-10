Як артилерія та дрони ЗСУ б'ють армію РФ під Бахмутом

Наступ ЗСУ: російські військові скаржаться на величезні втрати на фронті. Артилерія, дрони: ЗСУ громять армію Росії на Донбасі. Як Україна б'ється за Бахмут, і що кажуть українські військові. Яку правду розповідають солдати РФ про війну в Україні. Ексклюзив.