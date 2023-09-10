Про це у новому спецпроєкті Донбас Реалії.
Як артилерія та дрони ЗСУ б'ють армію РФ під Бахмутом
Випуски
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18:00, 03 вересня 2023
Українська армія впритул підійшла до головної лінії російської оборони | Донбас Реалії
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18:00, 27 серпня 2023
Як ЗСУ виснажили армію Росії та пішли в наступ | Донбас Реалії
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18:00, 20 серпня 2023
Росія накопичила сили для прориву оборони ЗСУ | Донбас Реалії
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18:00, 13 серпня 2023
Під час наступу бійців ЗСУ рятує західна бронетехніка | Донбас Реалії
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18:00, 06 серпня 2023
Росія відступає в Україні та руйнує все за собою | Донбас Реалії
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18:00, 30 липня 2023
Як Росія сьогодні обманює захоплений Донбас? | Донбас Реалії