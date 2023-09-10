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Як артилерія та дрони ЗСУ б'ють армію РФ під Бахмутом

Як артилерія та дрони ЗСУ б'ють армію РФ під Бахмутом
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Як артилерія та дрони ЗСУ б'ють армію РФ під Бахмутом

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Наступ ЗСУ: російські військові скаржаться на величезні втрати на фронті. Артилерія, дрони: ЗСУ громять армію Росії на Донбасі. Як Україна б'ється за Бахмут, і що кажуть українські військові. Яку правду розповідають солдати РФ про війну в Україні. Ексклюзив.

Про це у новому спецпроєкті Донбас Реалії.

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