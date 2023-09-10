Генштаб: ЗСУ протягом дня відбивали російські атаки на чотирьох напрямках

За добу на фронті відбулося 25 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 10 вересня.

За даними штабу, російська армія протягом доби завдала п’яти ракетних та 81 авіаційний удар по українських позиціях та населених пунктах, а також здійснила 27 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

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За зведенням, Сили оборони стримують та відбивають російські атаки:

на Бахмутському напрямку біля Оріхово-Василівки, Кліщіївки та Курдюмівки

на Авдіївському напрямку – в районах Кераміка та Авдіївки

біля Мар’їнки, де ЗСУ відбили, за зведенням, 11 атак російської армії

на Запорізькому напрямку – поблизу Роботиного

Крім того, ЗСУ продовжують наступальну операцію на Мелітопольському та Бахмутському напрямках, додає штаб:

«В результаті штурмових дій Сили оборони мають частковий успіх в районах Кліщіївки Донецької області та Роботиного Запорізької області, витісняють противника із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах».

Командування звітує про 10 авіаударів та вісім артилерійських ударів по місцях зосередження російського особового складу та військової техніки.

Раніше 10 вересня голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що ЗСУ зайняли частину Опитного поблизу Авдіївки.