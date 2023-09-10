Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Суспільство

Генштаб: ЗСУ протягом дня відбивали російські атаки на чотирьох напрямках

Снайпер 3-ї окремої штурмової бригади поблизу Бахмута, 7 вересня 2023 року

За добу на фронті відбулося 25 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 10 вересня.

За даними штабу, російська армія протягом доби завдала п’яти ракетних та 81 авіаційний удар по українських позиціях та населених пунктах, а також здійснила 27 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

Читайте також: «Це схоже на риболовлю»: як дрони нищать російську техніку біля Бахмуту

За зведенням, Сили оборони стримують та відбивають російські атаки:

  • на Бахмутському напрямку біля Оріхово-Василівки, Кліщіївки та Курдюмівки
  • на Авдіївському напрямку – в районах Кераміка та Авдіївки
  • біля Мар’їнки, де ЗСУ відбили, за зведенням, 11 атак російської армії
  • на Запорізькому напрямку – поблизу Роботиного

Крім того, ЗСУ продовжують наступальну операцію на Мелітопольському та Бахмутському напрямках, додає штаб:

«В результаті штурмових дій Сили оборони мають частковий успіх в районах Кліщіївки Донецької області та Роботиного Запорізької області, витісняють противника із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах».

Командування звітує про 10 авіаударів та вісім артилерійських ударів по місцях зосередження російського особового складу та військової техніки.

Раніше 10 вересня голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що ЗСУ зайняли частину Опитного поблизу Авдіївки.

Розвідувальна операція ЗСУ поблизу Бахмуту (фотогалерея)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Розвідувальна операція ЗСУ поблизу Бахмуту (фотогалерея)

Військовослужбовці 3-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ провели розвідувальну операцію під Бахмутом. Як проходила підготовка та сама операція, дивіть у фотогалереї

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG