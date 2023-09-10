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Голова Авдіївської МВА повідомив, що ЗСУ зайняли частину Опитного

За словами Віталія Барабаша, ситуація навколо Авдіївки загалом залишається «дуже напруженою»

Збройні сили України зайняли частину селища Опитне на південь від Авдіївки в Донецькій області – про це заявив в ефірі національного телемарафону очільник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш 10 вересня.

За його словами, ситуація навколо Авдіївки загалом залишається «дуже напруженою».

«Ворог тисне з півночі від міста (Авдіївки). З півдня, в районі Опитного, ми всі бачимо, що маємо успіх, і він, на мій погляд, дуже суттєвий», – сказав він.

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Барабаш висловив думку, що російські війська «проспали» південний напрямок біля Авдіївки:

«Вони (російські військові – ред.) вели дві доби тому дуже потужні активності на півночі від міста. І саме в цей час, коли вони були сконцентровані на півночі від міста в своїх штурмових діях, хлопці провели блискавичну штурмову операцію і частину Опитного все-таки зайняли, закріпились. Ведуться вже бої в самому населеному пункті. Сподіваємося, що найближчим часом село Опитне буде повністю під контролем ЗСУ».

Напередодні голова МВА повідомляв про загострення ситуації в Авдіївці та поблизу неї – на північ від міста бій тривав трохи більше від доби.

У червні Барабаш заявив, що околиці Авдіївки, Водяне і Опитне – «вщент зруйновані».

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