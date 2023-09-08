Бахмут відіграє «дуже значну роль» у системі оборони і контрнаступу – військові

Бої українських сил за Бахмут на Донеччині допомагають на інших ділянках фронту, заявив в ефірі Радіо Свобода Олег Калашников, пресофіцер 26-ої артилерійської бригади імені Романа Дашкевича.

«Ми весь час, коли захищали Бахмут, наші українські війська, ми дуже часто могли почути спірне питання, чи потрібно нам, чи не потрібно це робити, чи не простіше нам просто відступити, вирівняти лінію оборони. Однак, як би там не було, але з часом ми все більше переконуємося, що саме наші бої за Бахмут, наша тут витримка допомагає на інших ділянках фронту», – сказав він в ефірі Радіо Донбас.Реалії.

За словами Калашникова, українські військові знищили тут «дуже багато» російської техніки і сил.

«І на сьогоднішній день Бахмут залишається такою болючою, нервовою точкою для російського командування, яке продовжує сюди залучати свої бойові частини. Оскільки десантні частини це є еліта його, і десантні частини він намагається використовувати саме там, де є найнебезпечніші для нього ділянки фронту – там, де наші українські війська можуть його прорвати. Також ми тут можемо спостерігати і спецпризначенців підрозділ. Тобто ми можемо сказати, що Бахмут як відігравав, так на сьогодні і відіграє дуже значну роль взагалі в усій системі як оборони, так і контрнаступу», – наголосив військовий.

Вранці Генштаб ЗСУ повідомив, що українські військові на Бахмутському напрямку продовжують вести наступальні дії південніше від міста Бахмута, також закріплюються на досягнутих рубежах.

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