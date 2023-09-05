У ЗСУ пояснили, чому звільнення Кліщіївки поблизу Бахмута стане для військ РФ «значним ударом»

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш повідомив про успіхи українських військ на південному фланзі поблизу Бахмута. Як сказав він у коментарі проєкту Радіо Свобода «Донбас.Реалії», звільнення у цьому районі населеного пункту Кліщівка стане значним ударом для армії РФ.

«Коли ми звільнимо вже Кліщіївку, це для противника буде значним ударом, йому доведеться відходити та закріплюватися на нових рубежах, які він зараз продовжує обладнувати, готує для свого відступу», – сказав Євлаш.

Він зазначив, що після Кліщіївки військові РФ, найімовірніше, відійдуть у тил. «Там визначені рубежі їхнім командуванням, які вони вже готують. І це буде залежати від розвитку подальших бойовий дій. Побачимо, наскільки швидко вони почнуть сипатись», – додав військовий.

На запитання, чи матимуть ЗСУ повний вогневий контроль над Бахмутом у разі звільнення Кліщівки, речник Східного угруповання військ ЗСУ сказав: «Бій покаже. Але я можу сказати, що втрата Кліщіївки окупантами, повернення її під український контроль створить для них багато клопоту».

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ повідомлялося, що на Бахмутському напрямку українські військові продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут, «закріплюються на досягнутих рубежах». У штабі казали про успішне відбиття атаки російських військ в районі північніше Кліщіївки Донецької області.